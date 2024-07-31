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04:02, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Женщина начала получать зловещие звонки по ночам и впала в паранойю

Фото: freepik / Freepik

Пользовательница Reddit с ником Hollywizzle311 рассказала на портале, что начала получать зловещие звонки. Пользователи сети сочли происходящее с женщиной пугающим.

Автор поста отметила, что около недели назад ей стали поступать звонки со скрытого номера по ночам. Когда рассказчица поднимала трубку, собеседник молчал и при этом громко дышал. Героиня истории сделала вывод, что ей звонил мужчина.

Пользовательница уточнила, что из-за характера работы не может не брать звонки с неизвестных номеров. По этой же причине женщина не может сменить номер телефона. Она призналась, что после одного из таких звонков впала в паранойю и стала проверять, закрыты ли у нее двери и окна в доме. «Я просто хочу, чтобы это прекратилось», — пожаловалась автор публикации.

В комментариях назвали ситуацию рассказчицы жуткой. Также они посоветовали женщине обратиться к сотовому оператору, чтобы тот отследил странные звонки и заблокировал их. «Может, обратитесь в полицию? Например, в моем участке есть отдел по телефонным домогательствам. Полиция могла бы определить, откуда поступают звонки и так далее», — отметил один из комментаторов.

Ранее парень показал на Reddit жуткую находку, которую он обнаружил в лесу. Комментаторы признались, что увиденное их напугало.

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      Мария Большакова
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