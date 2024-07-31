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13:03, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Обедавший с Зеленским журналист рассказал о его одержимости российским телевидением

Журналист Додолев заявил, что Зеленский мечтал о своем шоу на российском ТВ

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до политической карьеры мечтал о собственном телешоу на российском телевидении. Об этом aif.ru рассказал журналист и телеведущий Евгений Додолев.

По его словам, в 2012-2013 годах он часто встречал Зеленского в зданиях телекомпании ВГТРК и несколько раз обедал с ним в одной компании. Как отметил Додолев, тогда будущему политику удалось записать пилотный выпуск новой программы с телеведущей Татьяной Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую в итоге не выпустили в эфир. Кроме того, он пытался сотрудничать с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Короче, Зеленский был одержим идеей запустить собственный проект на российском ТВ, но этого не случилось», — рассказал Додолев. Он также заявил, что тогда Зеленский казался пророссийски настроенным.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, что помогал Зеленскому, когда тот мечтал пробиться на российское телевидение. Поп-исполнитель заявил, что сейчас не узнал бы Зеленского, и назвал его зомби, который ничего не видит и не слышит.

Зеленский до политической карьеры играл в КВН, гастролировал с концертами по странам СНГ и снимался в фильмах и сериалах. Кроме того, он снимался в юмористическом шоу «Вечерний Квартал», создаваемом компанией «Студия Квартал-95», в которой он выступал сооснователем.

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      Олег Давыдов
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