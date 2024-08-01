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09:32, 1 августа 2024Россия

15-летняя российская школьница упала в шахту лифта

78.ru: в Петербурге 15-летняя школьница упала в шахту лифта и получила ушибы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница упала в шахту лифта в доме на Белградской улице, в результате чего получила гематомы и ушибы. Об этом сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, юная россиянка сама обратилась за медицинской помощью. В больнице у нее диагностировали травмы, гематомы и ушибы.

Медики назвали ее состояние средне-тяжелым. Пострадавшую девочку поместили в нейрохирургическое отделение.

До этого в поселении Филимонковское в Новой Москве мужчина упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме.

Еще раньше в Санкт-Петербурге рухнул лифт с находившимся внутри человеком. Пострадавшего мужчину госпитализировали, он получил черепно-мозговую травму.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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