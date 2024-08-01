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09:16, 2 августа 2024Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в купальнике

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в слитном купальнике Skims

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 51-летняя знаменитость предстала в слитном коричневом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Пэлтроу уточнила, что данный плавательный костюм от бренда нижнего белья Skims.Звезда распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

В мае Гвинет Пэлтроу снялась без косметики. Так, знаменитость показала кадры, на которых она проходила обследование, в том числе МРТ-сканирование тела. На одном из размещенных фото она стоит у аппарата в серых штанах и оверсайз-футболке.

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      Екатерина Ештокина
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