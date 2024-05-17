51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без косметики

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась с естественным внешним видом. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость показала кадры, на которых она проходит обследование, в том числе МРТ-сканирование тела. На одном из размещенных фото она предстала, сидя в аппарате, в серых штанах и оверсайз-футболке. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от косметики на лице.

Ранее в мае Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала. На одном из размещенных фото звезда «Железного человека» позировала перед фотографом, сидя в кресле, в мини-платье, расшитом золотыми декоративными элементами. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало обнаженную грудь знаменитости.