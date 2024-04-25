51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала Cultured

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для журнала Cultured. Соответствующее фото опубликовано на сайте издания.

На одном из размещенных фото 51-летняя звезда «Железного человека» позировала перед фотографом, сидя в кресле, в мини-платье, расшитом золотыми декоративными элементами. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало обнаженную грудь знаменитости.

Фото: журнал Cultured

Кроме того, Пэлтроу отказалась от обуви и распустила длинные светлые волосы. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Гвинет Пэлтроу снялась без бюстгальтера на берегу моря. На одном из размещенных фото звезда предстала перед камерой на берегу моря в классическом темно-синем костюме, состоящем из пиджака с карманами и брюк.