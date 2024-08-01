Бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» признана виновной в расправе над сожителем

В Подмосковье экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Гончарову обвинили в убийстве

В Подмосковье, в Электростальском городском суде присяжные признали бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в расправе над сожителем Алексеем Самусевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Присяжные вынесли вердикт единогласно, но также коллегия сочла, что женщина заслуживает снисхождения.

По информации издания, обвинение утверждало, что 28 сентября экс-журналистка напала на сожителя и заколола ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован. От полученных ранений он не выжил.

Гончаровой было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство»). По ней женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Во время заседания подсудимая вину не признала. Ее адвокат настаивает, что Гончарова в течение многих лет являлась жертвой домашнего насилия и ее действия надо квалифицировать как самооборону. Он указал, что Самусев взял ножницы и первым напал на женщину. Об этом говорят результаты экспертизы, зафиксировавшие у его подзащитной ушибы и порез на спине. Защита Гончаровой подчеркнула то, что Самусев 40 раз привлекался за различные административные правонарушения.

19 августа 2024 года в суде состоится обсуждение принятого 1 августа вердикта, на котором прокуратура запросит срок для Гончаровой.

Ранее сообщалось, что в Москве 26-летний сожитель расправился с 25-летней женщиной, чье заявление о домашнем насилии не приняли в полиции.