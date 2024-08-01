Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 1 августа 2024Силовые структуры

Бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» признана виновной в расправе над сожителем

В Подмосковье экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Гончарову обвинили в убийстве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье, в Электростальском городском суде присяжные признали бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в расправе над сожителем Алексеем Самусевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Присяжные вынесли вердикт единогласно, но также коллегия сочла, что женщина заслуживает снисхождения.

По информации издания, обвинение утверждало, что 28 сентября экс-журналистка напала на сожителя и заколола ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован. От полученных ранений он не выжил.

Гончаровой было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство»). По ней женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Во время заседания подсудимая вину не признала. Ее адвокат настаивает, что Гончарова в течение многих лет являлась жертвой домашнего насилия и ее действия надо квалифицировать как самооборону. Он указал, что Самусев взял ножницы и первым напал на женщину. Об этом говорят результаты экспертизы, зафиксировавшие у его подзащитной ушибы и порез на спине. Защита Гончаровой подчеркнула то, что Самусев 40 раз привлекался за различные административные правонарушения.

19 августа 2024 года в суде состоится обсуждение принятого 1 августа вердикта, на котором прокуратура запросит срок для Гончаровой.

Ранее сообщалось, что в Москве 26-летний сожитель расправился с 25-летней женщиной, чье заявление о домашнем насилии не приняли в полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели изучить мирный план Трампа по Украине. Но никаких территориальных уступок не будет

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

      В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше