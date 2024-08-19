Расправившейся с сожителем бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» дали семь лет колонии

Экс-журналистку Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя

Бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» признана виновной в расправе над сожителем

Начало событий в новости Бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» признана виновной в расправе над сожителем

В Подмосковье городской суд Электростали приговорил экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к семи годам лишения свободы за расправу над сожителем Алексеем Самусевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гончаровой Александра Гаранина.

По его словам, защита бывшей журналистки будет обжаловать приговор и добиваться минимального наказания, которое с учетом вердикта присяжных составит шесть лет колонии.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Гончаровой восемь лет лишения свободы. 1 августа присяжные в Электростальском городском суде Московской области признали женщину виновной в расправе над сожителем. Коллегия вынесла вердикт единогласно, но сочла, что бывшая журналистка РБК заслуживает снисхождения.