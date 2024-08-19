Для расправившейся с сожителем бывшей журналистки РБК и «Ведомостей» запросили срок

Прокурор запросил 8 лет для экс-журналистки РБК Гончаровой по делу об убийстве

Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей журналистки РБК и «Ведомостей» Оксаны Гончаровой, которую коллегия присяжных признала виновной в расправе над сожителем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.

По словам правозащитника, сама экс-журналистка вину в расправе отрицает и заявляет, что действовала в рамках самообороны. Ее защита просит о назначении более мягкого наказания.

Ранее присяжные в Электростальском городском суде Московской области признали женщину виновной в расправе над сожителем — Алексеем Самусевым. Коллегия вынесла вердикт единогласно, но сочла, что бывшая журналистка РБК заслуживает снисхождения.

Сам инцидент произошел 28 сентября 2022 года. Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, но выжить не смог. Экс-журналистке было предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ, однако ее защита настаивала, что женщина регулярно подвергалась насилию со стороны Самусева, а случившееся стало результатом самообороны.

