Бывшего адвоката Новикова заочно арестовали по делу о госизмене

Суд в Москве отправил под стражу экс-адвоката Новикова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания экс-адвоката на территории России или с момента пересечения им Государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России. Его объявили в международный розыск.

Новиков обвиняется в государственной измене, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдание терроризма или его пропаганде. Детали дела не раскрываются из-за грифа секретности.

Ранее ФСБ России попросила суд арестовать троих мужчин по статье о госизмене, в числе которых был и Новиков. Помимо бывшего адвоката, меру пресечения должны были избрать для Дубинина А. С. и Волобуева И. М..

