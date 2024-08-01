Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 2 августа 2024Мир

В ЕС заявили об ущербе местным церквям из-за отсутствия отопления

Член ЕП от Франции Гризе заявила об ущербе церквям ЕС из-за проблем с отоплением

Фото: Jean Philippe Arles / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Франции Катрин Гризе сообщила, что проблемы с отоплением в странах еврозоны становятся причиной ущерба, наносимого местным церквям. О последствиях отсутствия отопления евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

«Во Франции, согласно закону, принятому в 1905 году, приходы обязаны покрывать расходы на отопление церквей, за которые они отвечают. В условиях стремительного роста цен на энергоносители они не в состоянии этого сделать. Недостаточная изоляция и вентиляция приводят к появлению сырости, которая может повредить соответствующие здания, что в дальнейшем потребует проведения очень дорогостоящих ремонтных работ», — говорится в ее письме.

Местные советники выражают обеспокоенность по поводу ущерба, который наносится церквям и другим историческим памятникам в результате отсутствия отопления.

Катрин Гризеевродепутат от Франции

В связи с этим депутат спрашивает у Еврокомиссии о том, каким образом она планирует повлиять на сложившуюся проблему. «Начнет ли Комиссия обсуждение вопроса о том, как финансировать масштабные работы по энергетической реконструкции церквей и других исторических памятников, учитывая, насколько ограничены в средствах небольшие муниципалитеты?» — спросила Гризе.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
15 февраля 2022
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря 2021

Ранее в Германии дали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму. Как заявило объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e.V. (INES), газовые хранилища Германии могут опустеть к началу февраля 2025 года при экстремально низких температурах предстоящей зимой.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «В американских застенках остаются десятки соотечественников». Арестованный в США россиянин не попал на обмен. Почему?

      Российский боец раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром

      Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

      Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

      В Германии подняли вопрос о «черном списке» поддерживающих мир на Украине политиков

      На Украине заметили деревянный F-16

      На Украине раскрыли участь полученных F-16

      В Севастополе назвали способ уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS

      Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

      В ЕС заявили об ущербе местным церквям из-за отсутствия отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше