В ЕС заявили об ущербе местным церквям из-за отсутствия отопления

Член ЕП от Франции Гризе заявила об ущербе церквям ЕС из-за проблем с отоплением

Член Европарламента (ЕП) от Франции Катрин Гризе сообщила, что проблемы с отоплением в странах еврозоны становятся причиной ущерба, наносимого местным церквям. О последствиях отсутствия отопления евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

«Во Франции, согласно закону, принятому в 1905 году, приходы обязаны покрывать расходы на отопление церквей, за которые они отвечают. В условиях стремительного роста цен на энергоносители они не в состоянии этого сделать. Недостаточная изоляция и вентиляция приводят к появлению сырости, которая может повредить соответствующие здания, что в дальнейшем потребует проведения очень дорогостоящих ремонтных работ», — говорится в ее письме.

Местные советники выражают обеспокоенность по поводу ущерба, который наносится церквям и другим историческим памятникам в результате отсутствия отопления. Катрин Гризе евродепутат от Франции

В связи с этим депутат спрашивает у Еврокомиссии о том, каким образом она планирует повлиять на сложившуюся проблему. «Начнет ли Комиссия обсуждение вопроса о том, как финансировать масштабные работы по энергетической реконструкции церквей и других исторических памятников, учитывая, насколько ограничены в средствах небольшие муниципалитеты?» — спросила Гризе.

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