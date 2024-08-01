Обнаружен неожиданный эффект от вакцинации против COVID-19

Nature Communication: вакцины против COVID снизили частоту приступов и инсультов

Ученые университетов Кембриджа, Бристоля и Эдинбурга при поддержке Центра научных данных Британского кардиологического фонда (BHF) обнаружили неожиданный эффект от вакцинации против COVID-19. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communication, вакцинация снизила частоту сердечных приступов и инсультов.

Специалисты проанализировали данные, охватывающие 46 миллионов взрослых и собранные в период с декабря 2020 года по январь 2022 года. Была изучена частота сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации, которую сравнили с данными о заболеваемости до вакцинации или среди тех, кто не был вакцинирован. Особое внимание было уделено артериальным и венозным тромбозам, включая сердечные приступы, инсульты и тромбоэмболию легочной артерии.

Оказалось, что частота сердечных приступов и инсультов снизилась на 10 процентов в течение 13-24 недель после первой дозы вакцины. После второй дозы частота таких случаев снизилась на 27 процентов после вакцинации AstraZeneca и на 20 процентов после вакцинации Pfizer/Biotech. Аналогичное снижение наблюдалось и в отношении венозных тромботических событий.

Однако также были выявлены редкие сердечно-сосудистые осложнения, связанные с вакцинами от COVID-19, такие как миокардит и перикардит после вакцин на основе мРНК и тромботическая тромбоцитопения после вакцин на основе аденовируса. Однако новых серьезных сердечно-сосудистых осложнений, связанных с вакцинацией, обнаружено не было.

По словам авторов, результаты исследования подтверждают безопасность вакцинации от COVID-19 для сердечно-сосудистой системы. Польза от вакцинации значительно перевешивает риски, и вакцинация остается важным инструментом профилактики тяжелых случаев COVID-19.