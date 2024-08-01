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11:57, 1 августа 2024Из жизни

День рождения 95-летней женщины чуть не закончился пожаром

В Аргентине 95-й день рождения женщины чуть не закончился пожаром из-за свечей
СюжетПожары в США:

В Аргентине вечеринка в честь дня рождения 95-летней женщины чуть не закончилась пожаром из-за количества свечей на торте. Об этом пишет Jam Press.

Во время праздника семья пожилой женщины принесла ей торт с 95 свечами под веселую музыку и поставила его на стол. Родственники именинницы танцевали вокруг нее и хлопали в ладоши, когда пламя от свечей вдруг взметнулось вверх. Женщина начала показывать на огонь пальцем, и стоящие рядом с тортом люди принялись задувать свечи. Им удалось предотвратить пожар.

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Позднее внучка долгожительницы рассказала, что ее родственники даже смогли полакомиться тортом — просто срезали с него воск. Она также отметила, что распечатала страницы с сайтов местных газет, написавших про опасный день рождения бабушки, и показала их ей.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, собака случайно включила плиту ночью и устроила пожар в доме. Огонь удалось потушить, питомец не пострадал.

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      Юлия Юткина
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