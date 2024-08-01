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17:01, 1 августа 2024Силовые структуры

Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность 4 НПО из Чехии и ФРГ нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность четырех неправительственных организаций (НПО) из Чехии и Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в сообщении пресс-службы говорится об организациях Za vaši a naši svobodu и Kulturus из Чехии, а также Russland hinter gittern и MRR-Fund gemeinn tzige UG из ФРГ. «Эти объединения функционируют под общим руководством», — отметили в Генпрокуратуре.

Установлено, что указанные НПО регулярно оказывают материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также публикуют новости, «демонизирующие образ России и дискредитирующие российскую власть». Кроме того, одна из чешских организаций каждый год проводит антироссийские мероприятия, в которых принимают участие члены иностранных и международных НПО, признанных нежелательными в РФ.

Ранее в России заблокировали тысячи сайтов за фейки и призывы к экстремизму. По словам генпрокурора России Игоря Краснова, за полтора года фейковая информация была удалена с 140 тысяч сайтов.

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      Маргарита Миронова
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