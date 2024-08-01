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19:27, 1 августа 2024Забота о себе

Доктор напомнил россиянам о рекомендации съедать по кусочку сала каждое утро

Диетолог Березников: злоупотребление пивом может привести к ожирению сердца

Фото: Unsplash

Злоупотребление пивом и соленой пищей может негативно сказаться на состоянии сердца, рассказал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и доктор медицинских наук Алексей Березников. Самые опасные для сердца продукты он назвал россиянам в беседе с РИА Новости.

По словам врача, соленая пища задерживает воду, увеличивает объем крови и нагрузки на сердце. Слабый алкоголь, по его словам, особенно опасен для сердца, поскольку злоупотребление пивом нарушает жировой обмен и ведет к ожирению сердца, что может привести к внезапному летальному исходу. Кроме того, негативно влияющими на сердце Березников назвал слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара.

Человеческое сердце, отметил доктор, извлекает энергию в процессе расщепления жиров, поэтому для молодых людей без атеросклероза жиры полезны. «Например, арахидоновая кислота, которая улучшает обмен в миокарде и препятствует развитию атеросклероза, содержится в сале. Кремлевские врачи в 1980-е годы рекомендовали членам ЦК съедать для здоровья сердца по кусочку сала каждое утро», — напомнил врач. Для сердечно-сосудистой системы также будут полезны льняное, рыжиковое, горчичное масло естественного отжима и подсолнечное масло, добавил он.

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      Александра Лисица
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