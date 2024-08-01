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09:51, 2 августа 2024Ценности

Джастин Бибер вышел в свет в тапках за сотни тысяч рублей

Певец Джастин Бибер вышел в свет в тапках Louis Vuitton за 208,4 тысячи рублей

Фото: Pap111 / SplashNews.com / Legion-Media

Канадский певец Джастин Бибер вышел в свет в обуви за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

30-летний исполнитель посетил театр Saban в Беверли-Хиллз, надев удлиненные джинсовые шорты, черную футболку с принтом и в укороченной серой кофте. Помимо этого, знаменитость надел меховые тапки Louis Vuitton, стоимость которых составляет 2438 долларов (208,4 тысячи рублей). В качестве аксессуаров певец выбрал ярко-красную панаму и солнцезащитные очки.

В апреле наряд Хейли Бибер на Coachella оценили в сети словами «оскорбление бабушек». Папарацци сняли 27-летнюю супругу канадского певца Джастина Бибера в объемной бело-синей куртке и мешковатых широких джинсах черного цвета с накладными карманами.

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      Екатерина Ештокина
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