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21:47, 1 августа 2024Спорт

Гимнастка из США Байлз взяла золото ОИ в многоборье и стала шестикратной чемпионкой Игр

Симона Байлз взяла золото ОИ в многоборье и стала шестикратной чемпионкой Игр

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американка Симона Байлз выиграла золотую медаль в личном многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четырех дисциплинах (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) спортсменка из США набрала 59,131 балла. Второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии, выступление которой судьи оценили в 57,932 балла. Бронзовую медаль завоевала еще одна американка — Суниса Ли. Ее результат — 56,456 балла.

Байлз завоевала шестое олимпийское золото в карьере и второе — на этих Играх. Ранее американка в составе сборной США первенствовала в командном многоборье.

Байлз принесла в копилку сборной США седьмое золото на нынешней Олимпиаде. Американцы занимают четвертое место в общекомандном медальном зачете.

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      Алексей Гусев
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