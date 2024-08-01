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18:36, 1 августа 2024Культура

Глюкоза обратилась к поклонникам после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза заявила поклонникам, что работает над новой музыкой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к поклонникам после скандала в Красноярске. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка заявила, что работает над новой музыкой. «Пробую, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом», — написала она. Глюкоза также отметила, что удалила все посты из соцсети, так как «занимается новым контентом».

Ранее Глюкоза без объяснения причин стерла все публикации в блоге после скандального концерта в Красноярске.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.

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      Мария Рюрикова
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