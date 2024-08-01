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14:45, 1 августа 2024Культура

Глюкоза удалила все посты в блоге после скандального концерта

Певица Глюкоза удалила все посты в блоге после концерта в Красноярске
Глюкоза

Глюкоза. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) удалила все посты в личном блоге после скандального концерта в Красноярске. Публикации исчезли из Instagram-аккаунта артистки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница не стала комментировать исчезновение постов. Причина ее решения неизвестна.

Ранее стало известно, что Глюкозу хотят положить в рехаб в ближайшее время после выступления в Красноярске.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.

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      Мария Рюрикова
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