Хорватия сообщила Еврокомиссии о готовности снабжать нефтью Венгрию и Словакию

Хорватия заявила о готовности заместить поставки нефти из России. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, его цитирует ТАСС.

По его словам, Хорватия официально уведомила Еврокомиссию, что может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF. Письмо об этом Пленкович направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, а также главам кабминов Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо. Оператор JANAF готов вести переговоры с венгерским энергоконцерном MOL по вопросам логистики и обеспечения энергетической безопасности, заверил премьер-министр Хорватии.

Пленкович сообщил, что Хорватия сможет поставлять НПЗ Венгрии и Словакии более 14 миллионов тонн нефти. Сырье планируется экспортировать по нефтепроводу из терминала порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море до территории Венгрии.

Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» 17 июля, после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

ЕК в четверг, 1 августа, отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК предпринимает очень серьезные усилия, направленные на уход от нефти, получаемой из России.