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14:53, 1 августа 2024Экономика

Венгрия и Словакия смогли компенсировать недополученную от «Лукойла» нефть

Еврокомиссия: недополученную Венгрией нефть компенсировали другие поставщики
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Те поставки нефти «Лукойла», которые заблокировала Украина, Венгрия и Словакия смогли компенсировать благодаря другим поставщикам. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц. Его цитирует ТАСС.

«Неполученные объемы нефти "Лукойла" были компенсированы другими поставщиками по нефтепроводу "Дружба"», — сказал Янг.

Янц также добавил, что и Венгрия, и Словакия могут получать альтернативные поставки через Хорватию. Он подчеркнул, что ЕК предпринимает очень серьезные усилия, направленные на уход от нефти, получаемой из России.

До этого замглавы ЕК Валдис Домбровскис сказал, что транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через украинскую территорию продолжится, если не будет принадлежать «Лукойлу».

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, Киев не готов обсуждать отмену санкций против «Лукойла», из-за которых Словакия и Венгрия лишились доступа к нефти.

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