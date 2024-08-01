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15:54, 1 августа 2024Экономика

Информацию о запрете увольнения IT-ипотечников опровергли

Минцифры опровергло информацию о том, что нельзя увольняться, взяв IT-ипотеку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Минцифры опровергло сведения, согласно которым айтишники, взявшие IT-ипотеку, будут лишены права увольняться до тех пор, пока не погасят этот кредит. Об этом сообщил официальный Telegram-канал данного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Однако они должны быть аккредитованными и получать налоговые льготы.

«При увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка», — подчеркнули в министерстве.

Ранее появилась информация, что российским айтишникам с IT-ипотекой не разрешат менять место работы вплоть до погашения льготного кредита, полученного на приобретение жилья.

До этого стало известно, что в России с августа 2024 года продлили программу льготного кредитования для IT-специалистов. Предельная ставка может достигать шести процентов годовых. Максимальная сумма ссуды ─ девять миллионов рублей.

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      Кирилл Луцюк
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