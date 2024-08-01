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10:34, 1 августа 2024Россия

Матвиенко высказалась о мирных переговорах по Украине

Матвиенко: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении кризиса внутри Украины на основе Минских соглашений. «Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — сказала Матвиенко.

При этом председатель Совфеда заявила, что территориальных уступок Украине не будет. Она подчеркнула, что новые регионы стали частью страны, что было закреплено в Конституции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Россия открыта для дипломатического урегулирования ситуации, однако, по его словам, «в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны».

ЖЗЛ
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