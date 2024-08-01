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07:35, 1 августа 2024Россия

Медведев назвал единственный путь к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Медведев назвал войну единственным путем к миру на Ближнем Востоке
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Единственным путем к урегулированию конфликта, возникшего на Дальнем Востоке, является полномасштабная война. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По его словам, узел на Ближнем Востоке «затягивается». Жертвы конфликта стали заложниками США, уверен политик. «Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — написал он.

Так Медведев отреагировал на известие о расправе в Тегеране над политическим лидером ХАМАС Исмаила Хании. Он был поражен прямым попаданием ракеты. Посол Ирана в России Казем Джалали уточнил, что вместе с главой политбюро радикального движения не выжили 12 членов его семьи, в том числе его дети и малолетние внуки.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на расправу над Хании. Хаменеи распорядился подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если конфликт расширится, и Израиль или США нанесут удар по Ирану.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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