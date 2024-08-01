Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю. Это должно стать ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Хании

NYT: Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом стало известно от иранских чиновников.

Соответствующее решение было принято во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана утром в среду, 31 июля.

Кроме того, Хаменеи распорядился подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если конфликт расширится, и Израиль или США нанесут удар по Ирану.

ХАМАС возложило ответственность за убийство Хании на США

Представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США, по его словам, оно согласовано с Вашингтоном.

Убийство Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения «зеленого света» от США Махмуд Тах представитель ХАМАС в Ливане

По его словам, нападение может привести к масштабной войне на Ближнем Востоке, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.

О причастности США также сказал и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани.

Этот акт не мог осуществиться без разрешения и разведывательной поддержки США. Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе Амир Саид Иравани постпред Ирана при ООН

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне заранее не знали о планах Израиля по ликвидации Хании и США не причастны к этому.

Позвольте мне уточнить, я не могу подтвердить сообщения, поступающие из Тегерана. Я видел заявление, которое распространило ХАМАС. У нас нет независимого подтверждения этой информации Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома

В Иране подняли красный флаг мести

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

По словам замглавы ХАМАС Халиля Аль-Хайя, Хания был поражен прямым попаданием ракеты. Посол Ирана в России Казем Джалали уточнил, что вместе с главой политбюро радикального движения погибли 12 членов его семьи, в том числе его дети и малолетние внуки.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести. Согласно шиитской традиции, он символизирует желание отомстить за несправедливо пролитую кровь.