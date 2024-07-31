В США заявили о непричастности Вашингтона к убийству главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Кирби: США не знали о планах Израиля по ликвидации Хании в Тегеране

США заранее не знали о планах Израиля по ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и не причастны к этому. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Позвольте мне уточнить, я не могу подтвердить сообщения, поступающие из Тегерана. Я видел заявление, которое распространило ХАМАС. Я не могу подтвердить или уточнить его. У нас нет независимого подтверждения этой информации», — сказал Кирби.

По его словам, в данный момент «нет никаких признаков» неминуемости эскалации конфликта.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.