Logitech анонсировала выход компьютерной мыши с подпиской

Американская компания Logitech анонсировала выпуск «вечной» компьютерной мыши. Об этом сообщает издание The Verge.
В рамках подкаста The Verge Decoder глава компании Ханнеке Фабер заявила о планах создать компьютерную мышь, которую не придется менять годами или десятилетиями. По ее словам, «вечная» мышь будет получать актуальные обновления и новые функции по платной подписке.
«Зачем пользователю менять свою мышь или клавиатуру, если она фантастического качества и хорошо спроектирована?» — задалась вопросом Фабер. По словам топ-менеджера Logitech, идея компьютерного манипулятора, который мог бы служить десятки лет, положительно повлияет на сокращение количества мусора. Вместе с тем Ханнеке Фабер заявила, что Logitech намерена вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2031 году.
Фабер не стала раскрывать сроки появления подобной мыши и не сообщила о ее цене. Однако, по ее словам, обычная компьютерная мышь стоит порядка 26 долларов, или около 2,2 тысячи рублей. Журналисты The Verge предположили, что Logitech могла бы компенсировать низкую стоимость устройства за счет сервиса платной подписки.
В середине апреля компания Logitech представила компьютерную мышь с кнопкой для вызова чат-бота. Стоимость мыши составляет 50 долларов, или около 4,3 тысячи рублей.