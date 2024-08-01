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09:47, 1 августа 2024Из жизни

Мужчина спас возлюбленную и ее дочь благодаря ночному походу к холодильнику

Житель США пошел ночью к холодильнику, увидел пожар и спас возлюбленную

Кадр: KING 5 Seattle / YouTube

Житель города Киркленд, США, увидел горящий дом благодаря ночному походу к холодильнику и спас из огня возлюбленную и ее дочь. Об этом сообщает телеканал KING 5.

Кайл Эскелин допоздна смотрел телевизор, когда захотел съесть йогурт. Оказавшись ночью на кухне, он заметил в окне пожар: горели строящееся по соседству здание и дом, в котором жила его возлюбленная. Мужчина позвонил пожарным, взял огнетушитель и пошел на улицу.

«Это был самый страшный день в моей жизни», — признался Эскелин. Ему удалось забежать в горящий дом и разбудить спящую там Мишель Ландвер и ее ребенка. Они не знали о пожаре, потому что датчики дыма не сработали из-за особой траектории распространения пламени. Мужчина вывел мать и дочь на улицу — они не пострадали.

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Ландвер и Эскелин познакомились четыре года назад во время пандемии COVID-19 и вскоре вступили в романтические отношения. «Невероятно, что мы смогли встретиться. Кто бы мог подумать, что однажды он спасет мне жизнь?» — сказала женщина. По ее словам, она всегда смеялась над тем, что Эскелин ведет ночной образ жизни, но сейчас благодарна этому.

Эскелин рассказал, что после случившегося вернулся на кухню и заметил там йогурт, который собирался съесть. «Это был тот самый йогурт, который, возможно, спас жизни», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Канаде велосипедист сумел спастись от медведя. Ему удалось вспомнить совет другого человека, столкнувшегося с медведем, историю которого он как-то услышал в новостях по радио.

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      Юлия Юткина
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