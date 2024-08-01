МВД проверит данные о повредивших трубу газовщиках в Нижнем Тагиле

Горелых: МВД проверит версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле

Полиция проверит информацию о людях в униформе газовой службы, которые могли повредить газопровод возле двух обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле», — заявил он журналистам.

Горелых подчеркнул, что работа на месте трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что под завалами двух подъездов пятиэтажки, обрушившихся после взрыва, могут находиться 16 человек.

Взрыв газа на третьем этаже многоквартирного дома на Сибирской улице произошел утром 1 августа. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.