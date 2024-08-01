Число находящихся под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле после взрыва снова выросло

РИА Новости: 16 человек могут находиться под завалами дома в Нижнем Тагиле

Под завалами двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, обрушившихся после взрыва, могут находиться 16 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В свою очередь, МЧС России сообщило в Telegram, что число пострадавших достигло 12. Среди них шестеро детей.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о первой жертве взрыва. Подробности о его личности не собеседник агентства не уточнил.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Незадолго до взрыва жители соседнего здания заметили двоих неизвестных в форме работников газовой службы, которые якобы проверяли оборудование. Очевидцы утверждают, что один их них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись. Как позже сообщили в местной газовой службе, официальных проверок на 1 августа запланировано не было.