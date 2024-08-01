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11:20, 1 августа 2024Россия

Назван вероятный эпицентр обрушившего подъезды пятиэтажки в Нижнем Тагиле взрыва

Mash: взрыв в пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел в квартире на первом этаже

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыв газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, предположительно, произошел в квартире на первом этаже. Вероятный эпицентр назвал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, под завалами обрушившихся в результате взрыва подъездов могут оставаться люди. На данный момент спасены шесть человек, среди которых четверо детей, мужчина и пенсионерка.

Ранее очевидец происшествия, находившийся в соседнем доме, рассказал «Ленте.ру», что слышал громкий хлопок. После этого он вышел на улицу и увидел обрушившуюся секцию пятиэтажки, а также почувствовал сильный запах газа. Местный житель также рассказал, что заметил пострадавшего, которому оказывали помощь другие находившиеся рядом россияне.

О взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. По последним данным, пострадали шести человек. С момента взрыва в здании произошло уже три частичных обрушения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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