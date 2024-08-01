Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

МЧС: в обрушившемся подъезде дома в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа

Подъезд в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушился из-за взрыва газа. Предварительную причину происшествия назвали в МЧС, передает РБК.

«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме Нижнего Тагила утром в четверг, 1 августа. В результате обрушился подъезд, а в соседних домах разбились окна. Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели. Им удалось спасти двух младенцев и еще трех человек, оказавшихся под обломками здания.