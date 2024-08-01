Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 1 августа 2024Россия

Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

МЧС: в обрушившемся подъезде дома в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа

Кадр: Telegram-канал Baza

Подъезд в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушился из-за взрыва газа. Предварительную причину происшествия назвали в МЧС, передает РБК.

«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме Нижнего Тагила утром в четверг, 1 августа. В результате обрушился подъезд, а в соседних домах разбились окна. Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели. Им удалось спасти двух младенцев и еще трех человек, оказавшихся под обломками здания.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он. Президент США стал редко появляться на публике

      Описана сила прогремевшего в нижнетагильской пятиэтажке взрыва

      Пилоты ВСУ впервые совершили боевые вылеты на западных F-16

      Из-за кадрового дефицита в России начали «вербовать» на работу школьников

      Мать арестованного в США россиянина опровергла сообщения о его обмене

      Назван срок прихода бабьего лета в Москву

      Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

      Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

      На Урале нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте и попался

      Младенцев достали из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше