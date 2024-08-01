Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью раскрыл траты на БПЛА

Подорвавший пути под Рязанью Сидики потратил на БПЛА ₽ 25 тыс.

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики в ходе допроса заявил, что потратил на производство одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 25 тысяч рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что фигурант приобретал компоненты для беспилотника на маркетплейсах. Для оплаты кураторы создали Сидики банковский счет, оформленный на подставное лицо.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего жителя Рязани Руслана Сидики, имеющего гражданство России и Италии. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Сообщалось, что украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.

