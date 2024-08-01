Описана сила прогремевшего в нижнетагильской пятиэтажке взрыва

Взрыв в пятиэтажке в Нижнем Тагиле выбил окна в 50 метрах от эпицентра

Прогремевший в Нижнем Тагиле взрыв был такой силы, что в 50 метрах от его эпицентра в здании детского сада выбило стекла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первого августа одной из пятиэтажек в городской черте взорвался газ, после чего часть дома обрушилась.

Сейчас спасатели проверяют, не пострадали ли находившиеся в детском саду дети и воспитатели.

По имеющимся данным, в результате взрыва и обрушения части дома пострадали шесть человек, среди которых есть дети. Сведений об их состоянии не приводится.