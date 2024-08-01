Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Западом

Песков: у Кремля нет комментариев по поводу возможного обмена заключенными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между Россией и Западом. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Белоруссией и Германией.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными. В качестве косвенного подтверждения был приведен тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний.

Источник BRIEF 1 августа рассказал, что обмен заключенными между Россией и США состоится в ближайшие часы.