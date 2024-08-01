Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 1 августа 2024Мир

Стало известно об обмене заключенными между Россией и США в ближайшие часы

BRIEF: в ближайшие часы состоится большой обмен заключенными между Россией и США

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ближайшие часы между Россией и США состоится большой обмен заключенными. Об этом сообщает BRIEF со ссылкой на источник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными. В качестве косвенного подтверждения агентство привело тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний.

1 августа из Калининграда вылетел самолет, задействованный ранее при обмене бизнесмена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием. Этот же борт использовался при обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В пятиэтажке на Урале после взрыва обрушились два подъезда. ЧП попало на видео

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха в топовых странах осенью

      Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Западом

      К месту обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили авиамедицинские бригады

      Попытка докричаться до ребенка под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле попала на видео

      В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

      В Кремле прокомментировали сбой в работе YouTube

      В Кремле порассуждали об уничтожении самолетов F-16 на Украине

      Названы продукты для снижения риска развития сахарного диабета и болезни Альцгеймера

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше