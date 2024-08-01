Стало известно об обмене заключенными между Россией и США в ближайшие часы

BRIEF: в ближайшие часы состоится большой обмен заключенными между Россией и США

В ближайшие часы между Россией и США состоится большой обмен заключенными. Об этом сообщает BRIEF со ссылкой на источник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными. В качестве косвенного подтверждения агентство привело тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний.

1 августа из Калининграда вылетел самолет, задействованный ранее при обмене бизнесмена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием. Этот же борт использовался при обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби.