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11:03, 1 августа 2024Мир

Задействованный при обмене Бута самолет вылетел из Калининграда

Самолет Ан-148-100Е, задействованный при обмене Бута, вылетел из Калининграда

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Из Калининграда вылетел самолет, задействованный ранее при обмене бизнесмена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

Самолет Ан-148-100Е принадлежит специальному летному отряду «Россия». Этот же борт использовался при обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби.

По данным сервиса, самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 6:11 мск, приземлившись в Калининграде в 8:40.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и западные страны готовят крупный обмен заключенными.

Позже Fox News объявил со ссылкой на источники, что журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича освободят из российской тюрьмы в рамках обмена.

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