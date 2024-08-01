В Калининграде приземлился задействованный при обмене Бута самолет

В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене Бута

В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене бизнесмена Виктора Бута, помилованного в США после обвинения в торговле оружием. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации сервиса, самолет Ан-148-100Е был замечен над Калининградом после того, как вылетел в 6:11 мск из московского аэропорта «Внуково». Этот борт использовался при обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен заключенными между Россией и США состоялся 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что Россия и страны Запада готовят крупный обмен заключенными. В качестве косвенного подтверждения агентство привело тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний.

Позже телеканал Fox News, сославшись на источник, сообщил, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича освободят из тюрьмы в России в рамках обмена в течение суток.