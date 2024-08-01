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16:25, 1 августа 2024Культура

Певец Шарлот заподозрил виртуального джинна во взломе своего аккаунта

Певец Шарлот высказался о появившемся в его соцсетях анонсе гастрольного тура

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался об анонсе гастрольного тура по России, который появился на его странице в соцсетях. Его слова приводит RTVI.

По словам исполнителя, пост был опубликован без его ведома. «Давненько я подметил странности у траффика в своем профиле. Или его взломали, или же в нем завелось привидение», — сказал он.

Певец отметил, что его расстроил тот факт, что несостоявшийся тур привлек больше внимания, чем его предыдущие выступления. Шарлот предположил, что его аккаунт могли взломать, так как он «легко относился к мобильнику». «Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный джинн. Его помышление намекает о сильном желании Шарлот концертировать», — заключил он.

25 июня в соцсетях артиста появился анонс его гастрольного тура по России. Позже адвокат певца Алексей Лапузин заявил, что Шарлот не выкладывал в сеть информацию о якобы грядущем туре. Он предположил, что это могли сделать модераторы страницы артиста.

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