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12:04, 25 июня 2024Культура

Сжегший паспорт России певец Шарлот анонсировал тур по стране

Являющийся фигурантом пяти уголовных дел певец Шарлот анонсировал тур по России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сжегший паспорт России певец Эдуард Шарлот, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по стране. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Начало гастрольного тура артиста по России запланировано на 1 июля. Он планирует выступить в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.

При этом неизвестно, был ли исполнитель освобожден из-под ареста.

30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца. На заседании ему стало плохо, когда он услышал решение суда, ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули обратно в СИЗО.

Он обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram, находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию и был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

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      Варвара Кошечкина
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