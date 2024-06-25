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18:29, 25 июня 2024Культура

Адвокат певца Шарлота высказался об анонсе его гастрольного тура

Адвокат певца Шарлота заявил, что артист не анонсировал тур по стране

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Адвокат певца Эдуарда Шарлота Алексей Лапузин высказался об анонсе гастрольного тура артиста по стране. Его слова приводит RT.

Лапузин заявил, что Шарлот не выкладывал в сеть информацию о якобы грядущем туре. Он предположил, что это могли сделать модераторы страницы артиста.

«Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — отметил Лапузин.

Ранее сжегший паспорт России певец, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по России в июле. 30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Он обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.

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      Мария Рюрикова
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