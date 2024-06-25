Адвокат певца Шарлота высказался об анонсе его гастрольного тура

Адвокат певца Эдуарда Шарлота Алексей Лапузин высказался об анонсе гастрольного тура артиста по стране. Его слова приводит RT.
Лапузин заявил, что Шарлот не выкладывал в сеть информацию о якобы грядущем туре. Он предположил, что это могли сделать модераторы страницы артиста.
«Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — отметил Лапузин.
Ранее сжегший паспорт России певец, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по России в июле. 30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца.
Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Он обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.