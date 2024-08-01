Подсчитаны доходы российских богачей с начала года

Bloomberg: богатейшие бизнесмены России заработали $24,29 млрд с начала года

Самые состоятельные предприниматели России с начала года стали богаче еще на 24,29 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, эксперты которого рассчитали индекс миллиардеров.

По их данным, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 6,37 миллиарда долларов, увеличив тем самым состояние до 25,2 миллиарда. Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на 5,89 миллиарда, до 26,8 миллиарда. Еще один крупный предприниматель, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, сумел прибавить к своему состоянию 3,24 миллиарда.

В то же время некоторые бизнесмены понесли убытки. Самые большие — акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состояние которого уменьшилось на 4,85 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда.

В начале июля Bloomberg сообщало, что состояние российских миллиардеров за полгода выросло на 28,749 миллиарда долларов, до 354,99 миллиарда. Больше прочих разбогател Мельниченко. Тогда его состояние прибавило 5,76 миллиарда долларов.

В конце июня владелец компании SpaceX Илон Маск смог вернуть себе первое место в списке богатейших людей планеты в рейтинге Bloomberg с результатом 216 миллиардов долларов. Таким образом, он незначительно обошел главу Amazon Джеффа Безоса.