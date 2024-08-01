Правнук Сталина подключился к поискам пропавшей при загадочных обстоятельствах россиянки

Правнук Сталина подключился к поискам пропавшей студентки из Ростова-на-Дону

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили подключился к поискам студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой. Об этом родственники пропавшей при странных обстоятельствах девушки рассказали журналистам «Комсомольской правды».

Россиянку ищут более пяти месяцев. Поскольку о ее судьбе ничего не известно, близкие девушки расширили географию поисков. Так, недавно ориентировки на Цомартову появились в Казахстане.

Местные жители обратились к Джугашвили и попросили его содействовать поискам девушки. Он разместил ее фотографию в соцсетях. «Один из немногих известных блогеров, который не стал делать вид, что не заметил нашей беды», — поблагодарили внука Сталина родители россиянки.

Анна Цомартова пропала в Дагестане в феврале после первого поражения на соревнованиях — девушка занималась боксом. После этого она оставила телефон и исчезла.