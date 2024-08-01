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07:00, 1 августа 2024Бывший СССР

В России назвали главное препятствие для переговоров с Украиной

Джабаров назвал главным препятствием переговоров с Украиной неготовность Киева

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Украина не желает идти на переговоры с Россией, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое главное препятствие общения двух стран он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Пока все эти заявления — это блеф. Тот же [советник главы Офиса президента Украины Михаил] Подоляк. Вчера он еще говорил о том, что надо наносить удары по российской инфраструктуре, по российским городам, по объектам. Сегодня же он заявил, что Украина готова к переговорам с одним уточнением — с учетом соблюдения норм международного права. Он на что намекает? На соблюдение границ?» — отметил Джабаров.

По словам сенатора, Киев пытается тянуть момент возобновления переговоров с Россией.

«Цель у Украины — это выиграть время, добиться перемирия. Никаких переговоров они не хотят. То есть это перемирие для того, чтобы подготовить новый личный состав, завербовать новое количество солдат и получить все оружие, которое пообещал Запад. А потом по новой все повторить. Так что цена этих переговоров — ложь», — заключил он.

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, основанных на международном праве. По его мнению, концепцией переговорного процесса должны стать территориальная целостность и суверенитет страны.

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