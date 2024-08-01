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16:50, 1 августа 2024Моя страна

Прогулка котят редкого животного в российском заказнике попала на видео

В заказнике «Степной» в Астраханской области родились детеныши редкой кошки

На территории государственного природного заказника «Степной» в Астраханской области родились детеныши редкой степной кошки, которая занесена в Красную книгу региона. Об этом сообщил заповедник.

Отмечается, что инспектора заказника сделали удивительное открытие: во время объезда территории заповедника они обнаружили, что одно из животных сделало нору прямо в скирде сена. Работники «Степного» установили в этом месте фотоловушку, которая простояла около года, прежде чем животное привыкло и позволило запечатлеть себя на камеру.

Инспектора удивились, когда в кадре появилась степная кошка с потомством.

«Мама-кошка проявляет невероятную заботу о своем потомстве: она выводит их на прогулку, играет и вовремя кормит», — говорится в сообщении.

В заповеднике уточнили, что данное событие стало настоящим пополнением в «Степном». Там также рассказали, что следят за судьбой степных котят, которые растут ловкими, любопытными и уже вовсю исследуют окружающий их мир.

Ранее сообщалось, что в Хакасии обнаружили редкое краснокнижное животное, которое считалось исчезнувшим в республике. Работники государственного природного заказника федерального значения «Позарым» нашли на территории заповедника дикого кота манула. Зверька зафиксировала фотоловушка.

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      Варвара Кошечкина
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