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20:19, 1 августа 2024Россия

Путин помиловал Яшина и Кара-Мурзу

Путин подписал указ о помиловании Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (оба включены Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо того, глава государства также решил помиловать бывшего координатора уфимского «Штаба Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилию Чанышеву (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и осужденную по статье о фейках об армии журналистку Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом).

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что в Турции прошел один из самых крупных за последние годы обменов заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран: Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия.

Экс-мундеп Яшин был осужден за распространение фейков о Вооруженных силах России. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии. Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его обвинили в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о Вооруженных силах России.

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      Никита Абрамов
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