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11:16, 1 августа 2024Россия

Раскрыты данные об износе системы газоснабжения в обрушившемся доме в Нижнем Тагиле

Ремонт системы газоснабжения в доме в Нижнем Тагиле планировали через 20 лет

Кадр: Telegram-канал Mash

Ремонт системы газоснабжения в разрушенном доме в Нижнем Тагиле планировали через 20 лет — в 2042-2044 годах, передает ТАСС.

По данным агентства, частично разрушенная при взрыве пятиэтажка построена в 1974 году. Данные об износе многоэтажки также раскрыты — он не превышал 30 процентов, а капремонт планировался на 2030-2032 годы.

Всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, из них разрушены около 15.

О взрыве газа в жилом доме в Свердловской области стало известно утром в четверг, 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. В здании обрушились сразу два подъезда.

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      Елена Торубарова
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