Россиянам повысили пенсии

Пяти категориям россиян с 1 августа повысили пенсии

С 1 августа пяти категориям россиян повысили пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Выплаты повысили сразу нескольким группам граждан. Корректировка затронула всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых уплачивали страховые взносы работодатели. По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, в 2023 году работавших пенсионеров было восемь миллионов человек. Максимальная прибавка составила три пенсионных коэффициента, в 2024 году она составляет 133,05 рубля.

Как ранее заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пересмотр ведется с учетом трудового стажа пенсионера, а также выплаченных страховых взносов за последний год работы. Для пенсионеров, которые продолжают работать, стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, а остается на том уровне, который принят в году начала выплаты пенсии человеку.

Помимо работавших пенсионеров, выплаты увеличили для россиян, которым в июле исполнилось 80 лет или кому установили первую группу инвалидности. Также доплаты к пенсиям получили члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной отрасли.

Еще одна категория, которую затронула индексация — граждане, получающие накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Социальный фонд пересчитал выплаты участникам программы софинансирования в связи с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Пенсии порядка 118,8 тысячи россиян увеличены на 6,92 процента.

Россияне старше 80 лет, которые получают страховую пенсию по старости, также имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть вне зависимости от стажа. С 1 января 2024 года ее размер составил 8134,88 рубля. Согласно законодательству удваивается именно эта сумма.