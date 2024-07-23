Повышение пенсий работающих россиян в августе объяснили

Сотрудник РАНХиГС Ляшок: в августе будут пересчитаны пенсии работающих россиян

В России с первого августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Число накопленных ими пенсионных коэффициентов вырастет максимум на три единицы, пояснил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, слова которого приводит РИА Новости.

Пересмотр будет осуществлять Социальный фонд, с учетом трудового стажа пенсионера, а также выплаченных страховых взносов за последний год работы. После этого новое количество пенсионных коэффициентов будет умножено на стоимость самого коэффициента. С начала 2024 года он находится на уровне 133,05 рублей.

Но для пенсионеров, которые продолжают работать, стоимость пенсионного коэффициента проиндексирована не будет, напомнил эксперт. Его значение сохраняется на том уровне, который был принят в году начала выплаты пенсии человеку. Так, для работающего пенсионера, вышедшего на пенсию в 2018 году, этот показатель равен 81,49 рублей, указал Ляшок.

Наибольший размер прибавки ждет пенсионеров, начавших получать пенсию в 2024 году. При соблюдении все прочих условий она будет составлять 399,15 рублей.

Ранее стало известно, что в августе будут увеличены также выплаты россиянам, в июле достигнувшим возраста 80 лет. Под повышение пенсий попадут и те, кто в июле получил первую группу инвалидности. Вдобавок доплаты коснутся членов летных экипажей и работников угольной отрасли, а также граждан, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.