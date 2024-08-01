Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

С 1 августа цифровые рубли разрешили передавать наследникам

С 1 августа россиянам разрешили передавать по наследству цифровые рубли. Соответствующий закон опубликован в электронной базе правительства.

Согласно тексту документа, новая форма валюты будет считаться личными денежными средствами. Соответственно, право на нее можно будет передавать по наследству. При наличии цифровых рублей на счете наследодателя Центробанк должен будет перевести их наследнику. Сделать это будет можно в течение полугода.

В августе началось тестирование системы, а для широкого пользования цифровой рубль станет доступен в 2025 году. Он будет выпускаться в виде уникального электронного кода — токена. Новая валюта будет обеспечена золотовалютными резервами страны. Храниться она будет в цифровых кошельках на платформе Банка России, которую создадут специально для этой цели. Рассчитаться цифровыми рублями можно будет офлайн без доступа к интернету — для этого необходимы подключенные к сети POS-терминалы.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, навязывать новую форму валюты не будут — люди начнут пользоваться ей из-за явных преимуществ. К таковым она отнесла абсолютно бесплатные переводы для граждан и низкие комиссии для бизнеса. Поэтому в течение пяти-семи лет цифровой рубль станет привычной частью жизни россиян, добавила председатель регулятора.

По состоянию на 1 июля 2024 года с помощью цифрового рубля прошло больше 34 тысяч операций (больше 27 тысяч переводов и семи тысяч оплат товаров и услуг) — об этом сообщил президент России Владимир Путин.