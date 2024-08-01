Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:15, 1 августа 2024Экономика

Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

С 1 августа цифровые рубли разрешили передавать наследникам

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 1 августа россиянам разрешили передавать по наследству цифровые рубли. Соответствующий закон опубликован в электронной базе правительства.

Согласно тексту документа, новая форма валюты будет считаться личными денежными средствами. Соответственно, право на нее можно будет передавать по наследству. При наличии цифровых рублей на счете наследодателя Центробанк должен будет перевести их наследнику. Сделать это будет можно в течение полугода.

В августе началось тестирование системы, а для широкого пользования цифровой рубль станет доступен в 2025 году. Он будет выпускаться в виде уникального электронного кода — токена. Новая валюта будет обеспечена золотовалютными резервами страны. Храниться она будет в цифровых кошельках на платформе Банка России, которую создадут специально для этой цели. Рассчитаться цифровыми рублями можно будет офлайн без доступа к интернету — для этого необходимы подключенные к сети POS-терминалы.

Материалы по теме:
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта 2022
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
16 июля 2024

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, навязывать новую форму валюты не будут — люди начнут пользоваться ей из-за явных преимуществ. К таковым она отнесла абсолютно бесплатные переводы для граждан и низкие комиссии для бизнеса. Поэтому в течение пяти-семи лет цифровой рубль станет привычной частью жизни россиян, добавила председатель регулятора.

По состоянию на 1 июля 2024 года с помощью цифрового рубля прошло больше 34 тысяч операций (больше 27 тысяч переводов и семи тысяч оплат товаров и услуг) — об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Вылет Медведева, российский флаг в трансляции, заплыв в Сене и лидерство Китая. Как прошел пятый день Игр-2024

      В России стали по-новому начислять детские пособия

      Заработал новый зеленый стандарт для частных домов

      Украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16

      Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

      Избранный президент Индонезии поделился фотографиями из Москвы

      Россиянам повысили пенсии

      В Иране предупредили Запад из-за Палестины

      Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

      Безработица в России обновила исторический минимум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше